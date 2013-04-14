Диплом по бух.учёту + план нужен завтра

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В приложение содержание,там внесены поправки от научного руководителя.(бух.учёт)

Нужно внести поправки.

3 главу - не трогать она графическая,но если вы компетентны,то я буду очень рад.

В приложении так же методичка. После утверждения плана нужно будет писать диплом.

Напишите пожалуйста,сколько будет стоит написание плана и солько будет стоить написание всего диплома,кроме инженерной главы.

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

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