Диплом по бух.учёту + план нужен завтра

В приложение содержание,там внесены поправки от научного руководителя.(бух.учёт)

Нужно внести поправки.

3 главу - не трогать она графическая,но если вы компетентны,то я буду очень рад.

В приложении так же методичка. После утверждения плана нужно будет писать диплом.

Напишите пожалуйста,сколько будет стоит написание плана и солько будет стоить написание всего диплома,кроме инженерной главы.