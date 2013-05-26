Курсовая по гражданскому праву

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Завершен5 заявок94 просмотра

Тема: Предмет, метод и функции гражданского права

Требования: объем работы 25–30 стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: задачи, цели, актуальность работы, объект, предмет исследования

Срок сдачи работы: 18.04.2013

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12 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$40
6 дней
Спасибо за отличную работу. Все в срок и без нареканий!!!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад