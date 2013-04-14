Курсовая по праву

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Тема: Право и закон: теории их соотношения.

Требования: объем работы 25-30 стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: задачи, цели, актуальность работы, объект, предмет исследования

Срок сдачи работы: обсуждается!

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12 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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