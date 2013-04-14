Тезисы доклада для публикации в научном сборнике

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Здравствуйте. Мне необходима помощь в написании ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА для публикации в научном сборнике. Объем работы должен быть 4страницы. Тематика работы: социология. Предмет: Современный рынок труда и молодежь. Более подробная информация при общении. Бюджет: 500 рублей.

12 лет назад
CarrieBradshaw
Катя 
32 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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