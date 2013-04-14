Реферат – Безопасность Жизнедеятельности (БЖ)

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Тема: "Опасности, возникающие при ведении военных действий

или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах.Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них"

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12 лет назад
Rostik3
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9 лет назад

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