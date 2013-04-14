Нужно произвести разводку платы для вторичного источника питания космического аппарата. И оформить схему электрическую принципиальную и спецификацию.
Реферат – Безопасность Жизнедеятельности (БЖ)
Тема: "Опасности, возникающие при ведении военных действий
или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах.Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них"
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