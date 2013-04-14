Технические статьи

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт9 заявок112 просмотров

Необходимо написание двух научных статей. Объем каждой: 8-10 страниц

Написание статей лежит в нескольких областях: тепломассобмен, термодинамика, криогранулирование, режимы кипения и др.

Специальность: холодильная, криогенная техника и кондиционирование.

Срок на написание каждой из статей: 1-2 недели

Бюджет: 200 долларов - статья

Написание статей
12 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров