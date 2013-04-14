Дипломная работа - срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка242 просмотра

тема: Хеджирование на рынке Ценных Бумаг

Тема: Хеджирование на рынке ценных бумаг (теория + расчетная часть)

от НР:

Как я представляю себе, главное в хеджировании

- максимально точное понимание его целей.

Затем уже - инструментарий, способы.

Читайте Халла ("Опционы, фьючерсы и другие ..."),

там есть глава про хеджирование,

написано про кросс-хеджирование,

коэффициент хеджа - это все понадобится.

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров