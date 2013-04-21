Презентация примерно из 10 слайдов : - 1-2 сл. нормативно-правовое поле, регулирующее вопрос - 1-2 сл. организационная структура (орг. структура, отдел предприятия, холдинг или горизонтально/вертикально интегрированное предприятие и т.д. - т. е. к ...
Курсовая по конституционному праву
Тема: Этапы конституционного развития России
Срок: 21.04.13
Объем - 20 стр.
конституция новая 2012 года с изменениями
Заявки фрилансеров
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