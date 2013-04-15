Диплом ГМУ

Здравствуйте. Мне необходима помощь в написании ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА для публикации в научном сборнике. Объем работы должен быть 4страницы. Тематика работы: социология. Предмет: Современный рынок труда и молодежь. Более подробная информация при общении. Бюджет: 500 рублей.