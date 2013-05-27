Дипломная работа

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Завершен4 заявки98 просмотров

Необходимо написать дипломную работу на тему: "Мотивация персонала на предприятии на примере Управления пенсионного фонда г. Москвы". Объем работы 60-70 страниц. План работы в приложении. Срок выполнения 10 дней. Оригинальность текста не ниже 75%.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$150
10 дней
Все отлично! Спасибо за работу! Доволен сотрудничеством.
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Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
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