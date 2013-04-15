Диплом - банковское дело

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банковское дело

работа содержит: теория и практика

требования: согласно плану 1 и 2 глав.

80% оригинальности по антиплагиат

кол-во страниц: 70-80

кол-во источников: 35-40

сноски: подстрочные

шрифт, инт.: 14, 1.5

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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