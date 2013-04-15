Предмет: Финансы Тема: Фондовый рынок и проблемы его развития в России. Объем: 35 стр. Срок: 20.04 Оплата: 900 руб. оплата в течении 20 дней. План: Введение 1. Теоретическая ...
Диплом - банковское дело
банковское дело
работа содержит: теория и практика
требования: согласно плану 1 и 2 глав.
80% оригинальности по антиплагиат
кол-во страниц: 70-80
кол-во источников: 35-40
сноски: подстрочные
шрифт, инт.: 14, 1.5
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