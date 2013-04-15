Курсовая - Промышленное здание

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курсовая "Стальной каркас одноэтажного промышленного здания"

Задание и материалы во вложении, есть еще пример работы(вышлю исполнителю)

12 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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