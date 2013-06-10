Дипломная работа - банковское дело 2

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Завершен1 заявка81 просмотр

Банковское дело

тема: Денежная система: виды, типы, формы

работа содержит: теория и практика

требования: согласно плану 1 и 2 глав. Разработать 3 главу (на утверждение) следовать методичке. Написать речь и презентацию.

80% оригинальности по антиплагиат

кол-во страниц: 70–80

кол-во источников: 35–40

сноски: подстрочные

шрифт, инт.: 14, 1.5

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
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12 лет назад
$185
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Благодарю Марию за работу

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад