Накопировать курсовые

$33
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Завершен7 заявок163 просмотра

Следует на копировать курсовых (4 шт.) из интернета по данным темам и подогнать их чтоб в них оригинальность была не менее 35%, можно что угодно перерабатывать, хоть введение хоть что, на ваше усмотрение. Все темы есть в интернете и найти их не составит труда.

3 темы выбрать из приложения под названием «Технические средства предприятий сервиса»

и одну из "ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)"

12 лет назад
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vetik_18
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$33
2 дня
Еще раз хотелось бы поблагодарить Виолетту, за качественную работу. Все было сделано ооочень качественно, и работа прошла с первого раза, без каких либо нареканий и доработок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Очень приятно работать с таким человеком: задания поставлены ясно, оплата моментальная. Буду надеяться и на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vetik_18
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад