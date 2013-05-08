Накопировать курсовые

Следует на копировать курсовых (4 шт.) из интернета по данным темам и подогнать их чтоб в них оригинальность была не менее 35%, можно что угодно перерабатывать, хоть введение хоть что, на ваше усмотрение. Все темы есть в интернете и найти их не составит труда.

3 темы выбрать из приложения под названием «Технические средства предприятий сервиса»

и одну из "ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)"