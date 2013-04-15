Курсовая - строительная механика

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Во вложении задание и примеры работ,что не поместилось, вышлю исполнителю. Это дал преподаватель , вместо методички.

Рекомендована книга: Справочник по строительной механике корабля Ю.А.Симанского

12 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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