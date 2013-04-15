Написать 1 главу к диплому лингвистика

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Добрый день,

Есть диплом на тему: "Метаязыковая функция языка в современных песнях (на основе английского и русского языков)"

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Требуется написать 1 главу:

Глава 1 Анализ метаязыка в современных песнях

1.1 Анализ русских песен

1.2 Анализ английских песен

Вывод по главе 1

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Срок до 27 апреля.

12 лет назад
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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