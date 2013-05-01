Диплом по ПГС

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка75 просмотров

Часть ТСП и ОУПС для Профилактория дома отдыха, специальность ПГС

Объем - 40стр.

Срок - 1.05.13

нужна полностью часть ТСП для диплома по специальности ПГС. Стройгенпланы, календарный график, выбор кранов и т.д. 4-5 листов чертежей А1 и 40 листов записки.

в наличии нет абсолютно ничего по этой части, есть только чертежи архитектурного раздела и немного СК.

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров