Тема: Пенсионный фонд Срок - 23.04.13 Объем - 40 стр. Требования и методичку вышлю исполнителю.
Диплом по ПГС
Часть ТСП и ОУПС для Профилактория дома отдыха, специальность ПГС
Объем - 40стр.
Срок - 1.05.13
нужна полностью часть ТСП для диплома по специальности ПГС. Стройгенпланы, календарный график, выбор кранов и т.д. 4-5 листов чертежей А1 и 40 листов записки.
в наличии нет абсолютно ничего по этой части, есть только чертежи архитектурного раздела и немного СК.
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