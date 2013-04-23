Добрый день, Есть диплом на тему: "Метаязыковая функция языка в современных песнях (на основе английского и русского языков)" ============================================================================= Требуется написать 1 главу: Глава 1 ...
Курсовая по финансам
Тема: Пенсионный фонд
Срок - 23.04.13
Объем - 40 стр.
Требования и методичку вышлю исполнителю.
Заявки фрилансеров
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