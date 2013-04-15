курсовая работа, заказ срочный, есть план и начало работы.
Реферат
предмет:сооружение и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства
требования:
Вопросы:
1.Размещение продукции в хранилище с РГС
2.контроль в буртах и траншеях за хранением картофеля о овощей
3.Конвейерный воздушный морозильный аппарат.
обьем 20 стр
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