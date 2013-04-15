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Закрыт3 заявки129 просмотров

предмет:сооружение и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства

требования:

Вопросы:

1.Размещение продукции в хранилище с РГС

2.контроль в буртах и траншеях за хранением картофеля о овощей

3.Конвейерный воздушный морозильный аппарат.

обьем 20 стр

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров