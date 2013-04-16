Реферат - Аналитическая геометрия

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Закрыт4 заявки84 просмотра

тема - Классические примеры задачи Линейного Программирования –задача о Диете, Задача о выпуске продукции. Транспортная задача.

объем -15 страниц

Сначала теория, потом практический пример этих задач.

Антиплагиат от 60 проц

срок - 2 дня

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12 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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