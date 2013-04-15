тема работы - Повышение эффективности маркетинговой деятельности спортивной организации на примере фитнес клуба "любой московский фитнес клуб" срок - 3 дня одно из главных условий что быв дипломной работе в третье главе был ...
Курсовая бухучет
объем 25+литра+приложения
анти 75%
цена 1000 рублей
срок 25.04
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
предмет:Сельскохозяйственное строительство требования: Работа содержит: Вопросы: 1.что такое корозийное стойкость матерьяла. Дать характеристику матерьяла. 2.Какого рода усилия воспринимают в железобетонной конструкции бетон и ароматура. 3. Дайте характеристику органическим и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
предмет:сооружение и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства требования: Вопросы: 1.Размещение продукции в хранилище с РГС 2.контроль в буртах и траншеях за хранением картофеля о овощей 3.Конвейерный воздушный ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
курсовая работа, заказ срочный, есть план и начало работы.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Часть ТСП и ОУПС для Профилактория дома отдыха, специальность ПГС Объем - 40стр. Срок - 1.05.13 нужна полностью часть ТСП для диплома по специальности ПГС. Стройгенпланы, календарный график, выбор кранов и т.д. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема: Пенсионный фонд Срок - 23.04.13 Объем - 40 стр. Требования и методичку вышлю исполнителю.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день, Есть диплом на тему: "Метаязыковая функция языка в современных песнях (на основе английского и русского языков)" ============================================================================= Требуется написать 1 главу: Глава 1 ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Диплом на тему транспортного обслуживания туристических путешествий. До 90 страниц. Проверка на плагиат. Так же необходима речь на защиту до 10 минут (возможно с визуальной презентацией).Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: Meждународный мeнеджмент Тема работы: Упpaвление по oтклoнениям paзвитием глoбaльной кoмпании Количество страниц: от 80 Срoк сдачи: 01-05-2013Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $33
Следует на копировать курсовых (4 шт.) из интернета по данным темам и подогнать их чтоб в них оригинальность была не менее 35%, можно что угодно перерабатывать, хоть введение хоть что, на ваше усмотрение. Все темы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад