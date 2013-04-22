Реферат по психологии

Мне очень нравятся адекватные заказчики. Со стороны Сергея четко и точно высказаны требования по проекту. Принял работу в день ее сдачи, что немаловажно для исполнителя. Своевременная оплата. Приятно с вами работать, Сергей! Спасибо!