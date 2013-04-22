Реферат по психологии

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Завершен5 заявок129 просмотров

тема: "Bлияниe нapкo3a нa пcиxикy чeлoвeкa",

ссылки (4-5), список лит-ры, введ., заключ., оглавл-е.

23 страницы.

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$25
4 дня
Татьяна сделала реферат качественно и в срок. Спасибо, Татьяна!
Мне очень нравятся адекватные заказчики. Со стороны Сергея четко и точно высказаны требования по проекту. Принял работу в день ее сдачи, что немаловажно для исполнителя. Своевременная оплата. Приятно с вами работать, Сергей! Спасибо!

Заявки фрилансеров

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад