Диплом по таможенному праву

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Закрыт4 заявки106 просмотров

Таможенный контроль.Основные формы,принципы и задачи его проведения.

Объем - 70 стр.

Срок - 30.05.13

Делать все строго по методичке! (Вышлю по требованию) Проверка на антиплагиат. Делать раздаточный материал на 5 членов комиссии.

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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