тема - Классические примеры задачи Линейного Программирования –задача о Диете, Задача о выпуске продукции. Транспортная задача. объем -15 страниц Сначала теория, потом практический пример этих задач. ...
Диплом по таможенному праву
Таможенный контроль.Основные формы,принципы и задачи его проведения.
Объем - 70 стр.
Срок - 30.05.13
Делать все строго по методичке! (Вышлю по требованию) Проверка на антиплагиат. Делать раздаточный материал на 5 членов комиссии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Спроектировать подсистему автоматизированного формирования комплекта документов дизайн-проекта. Объем - 20стр. Срок - 30.04.13 Нужна утилита, желательно, чтобы она была сделана под солидворкс, либо под автокад. К сожалению, подробного задания и списка ...Закрыт12 лет назад
Добрый день. Курсовая по АИС. Тема: Разраб0тка АИС для авт0инспекции – «Сведения 0 владельцах Авт0» Методические указания в приложении. Цена и сроки?Закрыт12 лет назад
тема: "Bлияниe нapкo3a нa пcиxикy чeлoвeкa", ссылки (4-5), список лит-ры, введ., заключ., оглавл-е. 23 страницы. срок-стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $33
условия во вложении срок 23.04 цена 1000 рРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $33
объем 25+литра+приложения анти 75% цена 1000 рублей срок 25.04Закрыт12 лет назад
тема работы - Повышение эффективности маркетинговой деятельности спортивной организации на примере фитнес клуба "любой московский фитнес клуб" срок - 3 дня одно из главных условий что быв дипломной работе в третье главе был ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
предмет:Сельскохозяйственное строительство требования: Работа содержит: Вопросы: 1.что такое корозийное стойкость матерьяла. Дать характеристику матерьяла. 2.Какого рода усилия воспринимают в железобетонной конструкции бетон и ароматура. 3. Дайте характеристику органическим и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
предмет:сооружение и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства требования: Вопросы: 1.Размещение продукции в хранилище с РГС 2.контроль в буртах и траншеях за хранением картофеля о овощей 3.Конвейерный воздушный ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
курсовая работа, заказ срочный, есть план и начало работы.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад