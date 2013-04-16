Курсовая по АИС

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок98 просмотров

Добрый день.

Курсовая по АИС.

Тема: Разраб0тка АИС для авт0инспекции – «Сведения 0 владельцах Авт0»

Методические указания в приложении.

Цена и сроки?

12 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реферат - Аналитическая геометрия

    тема - Классические примеры задачи Линейного Программирования –задача о Диете, Задача о выпуске продукции. Транспортная задача. объем -15 страниц Сначала теория, потом практический пример этих задач. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по дизайну

    Спроектировать подсистему автоматизированного формирования комплекта документов дизайн-проекта. Объем - 20стр. Срок - 30.04.13 Нужна утилита, желательно, чтобы она была сделана под солидворкс, либо под автокад. К сожалению, подробного задания и списка ...

    AutoCAD
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа

    тема работы - Повышение эффективности маркетинговой деятельности спортивной организации на примере фитнес клуба "любой московский фитнес клуб" срок - 3 дня одно из главных условий что быв дипломной работе в третье главе был ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реферат

    предмет:Сельскохозяйственное строительство требования: Работа содержит: Вопросы: 1.что такое корозийное стойкость матерьяла. Дать характеристику матерьяла. 2.Какого рода усилия воспринимают в железобетонной конструкции бетон и ароматура. 3. Дайте характеристику органическим и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат

    предмет:сооружение и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства требования: Вопросы: 1.Размещение продукции в хранилище с РГС 2.контроль в буртах и траншеях за хранением картофеля о овощей 3.Конвейерный воздушный ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по ПГС

    Часть ТСП и ОУПС для Профилактория дома отдыха, специальность ПГС Объем - 40стр. Срок - 1.05.13 нужна полностью часть ТСП для диплома по специальности ПГС. Стройгенпланы, календарный график, выбор кранов и т.д. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад