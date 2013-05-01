Диплом - гocyдарственное и мyницип. упpaвление

Таможенный контроль.Основные формы,принципы и задачи его проведения. Объем - 70 стр. Срок - 30.05.13 Делать все строго по методичке! (Вышлю по требованию) Проверка на антиплагиат. Делать раздаточный материал на 5 членов комиссии.