Реферат по Истории управленческой мысли

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Закрыт1 заявка77 просмотров

Тема: Сравнительный анализ взглядов на управление М.Вебера и Ч.Барнарда.

Объем 15 стр

Срок 2 дня

Антиплагиат от 60 проц

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12 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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