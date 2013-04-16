Дипломная работа по специальности Землеустройство (БГАУ). Необходимо написать дипломную работу на тему "Формирование земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Сельском Поселении Кашкалашинский сельский совет Благоварского района РБ", куда входит Введение 1-2 стр, Реферат 1 стр, ТЭП, Глава1, 2,3,4,5,6, примерно 10-15 стр, Заключение 1-2 стр, Библиографический список и САМОЕ ГЛАВНОЕ это карты (5 штук на А1 и 3 штуки на А3 это уменьшенная копия фотмата А1). Информации по теоретической части у меня имеется где то на 50-60%.