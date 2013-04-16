Тема: Сравнительный анализ взглядов на управление М.Вебера и Ч.Барнарда. Объем 15 стр Срок 2 дня Антиплагиат от 60 проц цена?
Курсовая по Истории управленческой мысли
тема курсовой - Вклад в теорию и практику управления М.Вебера.
Объем 30-35 стр
Антиплагиат от 70%
Срок - 5 дней.
порядок курсовой работы:
Сначала титульный лист с названием учебного заведения, названием кафедры и специальности. В центре титульного листа указывается название курсовой работы, справа фамилия студента и ФИО научного руководителя с обязательным указанием его регалий. Внизу титульного листа пишется город и год выполнения работы.
После титульного листа идет оглавление.
Затем идет «введение». В нем пишется главная цель работы, задачи и методы исследования, литература, актуальность изучаемой темы, научная новизна. Введение вводит читателя в курс темы, то есть о чем будет эта работа и чего от нее ожидать. Обычно введение состоит из 3-4 страниц.
После введения идет 1 глава. В первой главе описываются предпосылки, рассматриваются более ранние исследования данной темы. Первая глава должна показать читателю с чего все началось, она должна подробно ввести в курс дела. В первой главе поясняется значение терминов, описывается порядок исследований. Обычно курсовая работа состоит из 30-35 страниц. Соответственно, главы должны занимать одну треть от общего объема работы.
Во второй главе рассматриваются конкретные примеры из теории по данной теме.
А вот в третьей главе студент должен описать свою практическую деятельность по теме курсовой работы: это может быть создание программы, математические расчеты, анализ статей или произведения, обработка материалов и так далее, в зависимости от специализации студента.
В третьей главе студент должен показать, что он может работать не только с книгами, но и на практике применять полученный из теории знания.
В заключении студент должен описать полученные результаты. Заключение должно кратко охватывать все этапы работы над курсовым проектом. Объем заключения от 3 до 5 страниц.
После заключения идет список литературы и интернет источников, а затем приложение, если оно требуется. В приложении могут находиться графики, пояснительные рисунки, дополнительные примеры.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема: Кибернетика как наука управления объем 15 стр Антиплагиат от 60 проц Срок 2 дня Цена?Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Таможенный контроль.Основные формы,принципы и задачи его проведения. Объем - 70 стр. Срок - 30.05.13 Делать все строго по методичке! (Вышлю по требованию) Проверка на антиплагиат. Делать раздаточный материал на 5 членов комиссии.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
тема - Классические примеры задачи Линейного Программирования –задача о Диете, Задача о выпуске продукции. Транспортная задача. объем -15 страниц Сначала теория, потом практический пример этих задач. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Спроектировать подсистему автоматизированного формирования комплекта документов дизайн-проекта. Объем - 20стр. Срок - 30.04.13 Нужна утилита, желательно, чтобы она была сделана под солидворкс, либо под автокад. К сожалению, подробного задания и списка ...Закрыт12 лет назад
Добрый день. Курсовая по АИС. Тема: Разраб0тка АИС для авт0инспекции – «Сведения 0 владельцах Авт0» Методические указания в приложении. Цена и сроки?Закрыт12 лет назад
тема: "Bлияниe нapкo3a нa пcиxикy чeлoвeкa", ссылки (4-5), список лит-ры, введ., заключ., оглавл-е. 23 страницы. срок-стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $33
условия во вложении срок 23.04 цена 1000 рРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $33
объем 25+литра+приложения анти 75% цена 1000 рублей срок 25.04Закрыт12 лет назад
тема работы - Повышение эффективности маркетинговой деятельности спортивной организации на примере фитнес клуба "любой московский фитнес клуб" срок - 3 дня одно из главных условий что быв дипломной работе в третье главе был ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад