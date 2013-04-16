Курсовая по Истории управленческой мысли

тема курсовой - Вклад в теорию и практику управления М.Вебера.

Объем 30-35 стр

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Срок - 5 дней.

порядок курсовой работы:

Сначала титульный лист с названием учебного заведения, названием кафедры и специальности. В центре титульного листа указывается название курсовой работы, справа фамилия студента и ФИО научного руководителя с обязательным указанием его регалий. Внизу титульного листа пишется город и год выполнения работы.

После титульного листа идет оглавление.

Затем идет «введение». В нем пишется главная цель работы, задачи и методы исследования, литература, актуальность изучаемой темы, научная новизна. Введение вводит читателя в курс темы, то есть о чем будет эта работа и чего от нее ожидать. Обычно введение состоит из 3-4 страниц.

После введения идет 1 глава. В первой главе описываются предпосылки, рассматриваются более ранние исследования данной темы. Первая глава должна показать читателю с чего все началось, она должна подробно ввести в курс дела. В первой главе поясняется значение терминов, описывается порядок исследований. Обычно курсовая работа состоит из 30-35 страниц. Соответственно, главы должны занимать одну треть от общего объема работы.

Во второй главе рассматриваются конкретные примеры из теории по данной теме.

А вот в третьей главе студент должен описать свою практическую деятельность по теме курсовой работы: это может быть создание программы, математические расчеты, анализ статей или произведения, обработка материалов и так далее, в зависимости от специализации студента.

В третьей главе студент должен показать, что он может работать не только с книгами, но и на практике применять полученный из теории знания.

В заключении студент должен описать полученные результаты. Заключение должно кратко охватывать все этапы работы над курсовым проектом. Объем заключения от 3 до 5 страниц.

После заключения идет список литературы и интернет источников, а затем приложение, если оно требуется. В приложении могут находиться графики, пояснительные рисунки, дополнительные примеры.