Дипломная работа бакалавра - 4 курс

Направление работы - теплотехника, энергосбережение.

Работа заключается в следующем: Рассчитать оптимальный диаметр тепловой изоляции для пяти различных материалов при различных способах прокладки трубопровода. Оценить плюсы и минусы каждого вида изоляции и способа прокладки. Посчитать тепловые потери и стоимость изоляции. Построить несколько зависимостей. Отдельной главой спроектировать тепловой пункт.

Объём работы 40-45 листов.