Дипломная работа бакалавра - 4 курс

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Направление работы - теплотехника, энергосбережение.

Работа заключается в следующем: Рассчитать оптимальный диаметр тепловой изоляции для пяти различных материалов при различных способах прокладки трубопровода. Оценить плюсы и минусы каждого вида изоляции и способа прокладки. Посчитать тепловые потери и стоимость изоляции. Построить несколько зависимостей. Отдельной главой спроектировать тепловой пункт.

Объём работы 40-45 листов.

12 лет назад
avtorll
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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