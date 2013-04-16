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Дипломная по международным отношениям
Предмет, дисциплина: международные отношения
Тема работы: внешняя политика Греции в конце 20-го -начале 21-го века (Современная внешняя
политика Греции)
Тип работы: Дипломная
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 60-70 страниц
Срок выполнения: 18 дней
План дипломной работы :
Введение
Глава I. Внешняя политика Греции в меняющемся мире
1.1 Формирование и концептуальные основы внешней политики Греции
1.2 Экономика, оборона, безопасность, их влияние на внешнюю политику Греции
1.3 Участие новых
Глава II. Внешняя политика Греции по отношению к Балканскими странами и мировыми державами
2.1 Политика Греции на Балканах ( кон. XX - нач. XXI вв.)
2.2 Предыстория греко-американских отношений
2.3 Отношения между Грецией и США в XX веке
2.4 Историческое развитие отношений Греции-России
2.5 Экономическое и энергетическое сотрудничество между Грецией и Россией
Глава III. Отношения Греции с Турцией и странами Азии
3.1 Важность ИЭЗ и угроза турецкого
3.2 Роль кипрского вопроса
3.3 Внешняя политика Греции на Среднем Востоке и ее отношения со странами Азии
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