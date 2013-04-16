Дипломная по международным отношениям

Предмет, дисциплина: международные отношения

Тема работы: внешняя политика Греции в конце 20-го -начале 21-го века (Современная внешняя

политика Греции)

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 60-70 страниц

Срок выполнения: 18 дней

План дипломной работы :

Введение

Глава I. Внешняя политика Греции в меняющемся мире

1.1 Формирование и концептуальные основы внешней политики Греции

1.2 Экономика, оборона, безопасность, их влияние на внешнюю политику Греции

1.3 Участие новых

Глава II. Внешняя политика Греции по отношению к Балканскими странами и мировыми державами

2.1 Политика Греции на Балканах ( кон. XX - нач. XXI вв.)

2.2 Предыстория греко-американских отношений

2.3 Отношения между Грецией и США в XX веке

2.4 Историческое развитие отношений Греции-России

2.5 Экономическое и энергетическое сотрудничество между Грецией и Россией

Глава III. Отношения Греции с Турцией и странами Азии

3.1 Важность ИЭЗ и угроза турецкого

3.2 Роль кипрского вопроса

3.3 Внешняя политика Греции на Среднем Востоке и ее отношения со странами Азии

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