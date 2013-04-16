Реферат по телекоммуникациям

$20
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Закрытнет заявок94 просмотра

Предмет, дисциплина: Основы построения телекоммуникационных систем

Тема работы: LLC(Logical link control)

Тип работы: Реферат

Объем работы: 10-13

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Срок 4 дня

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров