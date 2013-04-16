Курсовая о психологии

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Закрыт3 заявки82 просмотра

Тема: Проблема воображения в теории П.Я. Гальперина, С.Л.Рубинштейна, Х.Гарднера.

Курсовая теоретическая, экспериментальной части делать не надо.

Сроки поджимают.

Требования: объем 30 - 35 стр, сноски, введение, заключение, актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования

12 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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