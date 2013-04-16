Курсовая по менеджменту

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Курсовая.Предмет: таможенный менеджмент

Тема : Роль банков, иных кредитных и финансовых учреждений и платежных систем в формировании цепей поставок в сфере таможенных услуг.

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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