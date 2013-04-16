Введение для диплома

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Закрыт1 заявка218 просмотров

нужно только введение к дипломной работе! по педагогике.Тема:"Деятельностный метод как основа формирования самоконтроля (регулятивных УУД или готовности к планированию" ) у младших школьников.

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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