Курсовая по гражданскому праву

Предмет: Гражданское и торговое право зарубежных стран

Тема: Корпорация в США и акционерное общество в России - сравнительно-правовое исследование

Объем: 40 листов

Срок: 22.04.2013

Пожелания:

1. Список литературы - не менее 30 позиций (не менее 10 - на английском языке)

2. Структура:

1) Введение:

- актуальность темы

- предмет и объект исследования

- обзор литературы

- цели и задачи работы (цель - проведение комплексного анализа правового статуса корпораций в США и акционерных обществ в России для определения тех новелл американского права, которые наиболее целесообразно использовать при совершенствовании отечественного законодательства об акционерных обществах; задачи - понятие АО в России и корпорации в США; история их становления; эволюция источников их правового регулирования; правовой статус корпорации и АО, принципы их регулирования; проблемы, тенденции их развития)

2) Основная часть:

- Становление корпораций в США и акционерных обществ в России

- Источники правового регулирования корпораций в США и акционерных обществ в Россиии

- Понятие и признаки корпорации в США и акционерного общества в России

- Общая характеристика управ

ления корпорацией в США и акционерным обществом в России (виды органов управления, их компетенция

- Проблемы и тенденции в развитии акционерных обществ в России и корпораций в США

В КОНЦЕ КАЖДОЙ ГЛАВЫ - краткие выводы - что общего и что различного

3) Заключение:

- Основные выводы к работе

- Определение тех положений американского права касательно корпораций, кот. могут быть использованы в российском законодательстве об акционерных обществах