Предмет: Педагогика Тема: « Игровая деятельность как средство эффективного усвоения учебного материала младшими школьниками» Объем: 25 листов Срок: 19.04.2013 Пожелания: у меня уже написан план, предмет, объект, цель и ...
Курсовая по гражданскому праву
Предмет: Гражданское и торговое право зарубежных стран
Тема: Корпорация в США и акционерное общество в России - сравнительно-правовое исследование
Объем: 40 листов
Срок: 22.04.2013
Пожелания:
1. Список литературы - не менее 30 позиций (не менее 10 - на английском языке)
2. Структура:
1) Введение:
- актуальность темы
- предмет и объект исследования
- обзор литературы
- цели и задачи работы (цель - проведение комплексного анализа правового статуса корпораций в США и акционерных обществ в России для определения тех новелл американского права, которые наиболее целесообразно использовать при совершенствовании отечественного законодательства об акционерных обществах; задачи - понятие АО в России и корпорации в США; история их становления; эволюция источников их правового регулирования; правовой статус корпорации и АО, принципы их регулирования; проблемы, тенденции их развития)
2) Основная часть:
- Становление корпораций в США и акционерных обществ в России
- Источники правового регулирования корпораций в США и акционерных обществ в Россиии
- Понятие и признаки корпорации в США и акционерного общества в России
- Общая характеристика управ
ления корпорацией в США и акционерным обществом в России (виды органов управления, их компетенция
- Проблемы и тенденции в развитии акционерных обществ в России и корпораций в США
В КОНЦЕ КАЖДОЙ ГЛАВЫ - краткие выводы - что общего и что различного
3) Заключение:
- Основные выводы к работе
- Определение тех положений американского права касательно корпораций, кот. могут быть использованы в российском законодательстве об акционерных обществах
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
нужно написать первую главу теоретическую только сначала план составить 35 стр. тема: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: Выдающиеся архитектурные памятники древности как цель путешествия. Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, ...Закрыт12 лет назад
Тема: Курорты мира и их типология (на примере разных стран и регионов мира) Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: Организационная структура турфирмы и ее совершенствование Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели. Срок: ...Закрыт12 лет назад
Тема: Этика специалиста социально-культурного сервиса и туризма Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели. Срок: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Курсовая.Предмет: таможенный менеджмент Тема : Роль банков, иных кредитных и финансовых учреждений и платежных систем в формировании цепей поставок в сфере таможенных услуг.Закрыт12 лет назад
нужно только введение к дипломной работе! по педагогике.Тема:"Деятельностный метод как основа формирования самоконтроля (регулятивных УУД или готовности к планированию" ) у младших школьников.Закрыт12 лет назад
курсовая по истории мировой литературы -"Тема природы в лирике У.Вордсворта".25 листов, список использ литры 30, плагиат 85 %Закрыт12 лет назад
курсовая по экономическому анализу.делать надо по методичке.срок вечра!!!! работа с таблицами в excel.тема № 5(анализ обеспеченности фирм ГТБ трудовыми ресурсами и эффективности их ипользования). Номер по списку № 5., № варианта 158.Закрыт12 лет назад