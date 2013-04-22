Курсовая по гражданскому праву

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Предмет: Гражданское и торговое право зарубежных стран

Тема: Корпорация в США и акционерное общество в России - сравнительно-правовое исследование

Объем: 40 листов

Срок: 22.04.2013

Пожелания:

1. Список литературы - не менее 30 позиций (не менее 10 - на английском языке)
2. Структура:
1) Введение:
- актуальность темы
- предмет и объект исследования
- обзор литературы
- цели и задачи работы (цель - проведение комплексного анализа правового статуса корпораций в США и акционерных обществ в России для определения тех новелл американского права, которые наиболее целесообразно использовать при совершенствовании отечественного законодательства об акционерных обществах; задачи - понятие АО в России и корпорации в США; история их становления; эволюция источников их правового регулирования; правовой статус корпорации и АО, принципы их регулирования; проблемы, тенденции их развития)
2) Основная часть:
- Становление корпораций в США и акционерных обществ в России
- Источники правового регулирования корпораций в США и акционерных обществ в Россиии
- Понятие и признаки корпорации в США и акционерного общества в России
- Общая характеристика управ

ления корпорацией в США и акционерным обществом в России (виды органов управления, их компетенция
- Проблемы и тенденции в развитии акционерных обществ в России и корпораций в США
В КОНЦЕ КАЖДОЙ ГЛАВЫ - краткие выводы - что общего и что различного
3) Заключение:
- Основные выводы к работе
- Определение тех положений американского права касательно корпораций, кот. могут быть использованы в российском законодательстве об акционерных обществах

12 лет назад
berqt
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7 лет назад

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