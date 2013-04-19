Курсовая по педагогике

Предмет: Педагогика

Тема: « Игровая деятельность как средство эффективного усвоения учебного материала младшими школьниками»

Объем: 25 листов

Срок: 19.04.2013

Пожелания:

у меня уже написан план, предмет, объект, цель и задачи курсовой, также написана первая глава , но ее необходимо подкорректировать, я написала и вторую главу , но мне сказали все переделать( проблемы с исследованием), то есть мне нужно исправить первую главу, написать вторую с исследованием согласно уже установленному плану



Высылаю вам первую главу курсовой с планом, с целями задачами , предметом и объектом, и списком литературы высылаю вам еще на всякий случай вторую главу(но ее надо полностью переделать, так как мне сказали, что там все неправильно)

Мне нужно 1) подкорректировать первую главу (список литературы в конце главы)

2)введение и заключение

3) написать вторую главу с исследованием (должны быть опрошены учителя 10-15 человек)