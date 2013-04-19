нужно написать первую главу теоретическую только сначала план составить 35 стр. тема: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Курсовая по педагогике
Предмет: Педагогика
Тема: « Игровая деятельность как средство эффективного усвоения учебного материала младшими школьниками»
Объем: 25 листов
Срок: 19.04.2013
Пожелания:
у меня уже написан план, предмет, объект, цель и задачи курсовой, также написана первая глава , но ее необходимо подкорректировать, я написала и вторую главу , но мне сказали все переделать( проблемы с исследованием), то есть мне нужно исправить первую главу, написать вторую с исследованием согласно уже установленному плану
Высылаю вам первую главу курсовой с планом, с целями задачами , предметом и объектом, и списком литературы высылаю вам еще на всякий случай вторую главу(но ее надо полностью переделать, так как мне сказали, что там все неправильно)
Мне нужно 1) подкорректировать первую главу (список литературы в конце главы)
2)введение и заключение
3) написать вторую главу с исследованием (должны быть опрошены учителя 10-15 человек)
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