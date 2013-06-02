Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен10 заявок158 просмотров

Необходимо написать дипломную работу на тему: "Права и обязанности родителей и детей" (желательно во второй части с уклоном на недвижимость).

Требования к работе:

Страниц не больше 60 страниц. Оригинальность текста 50% будет достаточно. К 19.04 необходимо предоставить план работы, а саму работу написать в течение 3 недель.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$100
14 дней
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Научное исследование

    $3000

    Нужен: кандидат наук, научный сотрудник, аспирант Код специальности: 05.04.03 "Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения" Можно что-то близкое. С опытом написания и проведения научных ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дипломная работа

    Необходимо написать дипломную работу на тему: "Коллективный договор". Требования к работе: Страниц не больше 60 страниц. Оригинальность текста 50% будет достаточно. К 19.04 необходимо предоставить план работы, а саму работу написать в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Диплом по кредитам

    тема: Coвepшeнcтвoвaниe фopM и видoв кpeдитa в финaнcoвoй cиcтeMe cтpaны объем 75 стр план на утверждение,после утверждения продолжаем. сдавать по главам. метода есть antiplagiat.ru не менее 80% ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая по гражданскому праву

    Предмет: Гражданское и торговое право зарубежных стран Тема: Корпорация в США и акционерное общество в России - сравнительно-правовое исследование Объем: 40 листов Срок: 22.04.2013 Пожелания: 1. Список литературы - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по педагогике

    Предмет: Педагогика Тема: « Игровая деятельность как средство эффективного усвоения учебного материала младшими школьниками» Объем: 25 листов Срок: 19.04.2013 Пожелания: у меня уже написан план, предмет, объект, цель и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по туристским ресурсам

    Тема: Выдающиеся архитектурные памятники древности как цель путешествия. Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по географии

    Тема: Курорты мира и их типология (на примере разных стран и регионов мира) Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая - Менеджмент туризма

    Тема: Организационная структура турфирмы и ее совершенствование Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели. Срок: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад