Дипломная работа

Необходимо написать дипломную работу на тему: "Права и обязанности родителей и детей" (желательно во второй части с уклоном на недвижимость).

Требования к работе:

Страниц не больше 60 страниц. Оригинальность текста 50% будет достаточно. К 19.04 необходимо предоставить план работы, а саму работу написать в течение 3 недель.