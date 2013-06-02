Нужен: кандидат наук, научный сотрудник, аспирант Код специальности: 05.04.03 "Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения" Можно что-то близкое. С опытом написания и проведения научных ...
Дипломная работа
Необходимо написать дипломную работу на тему: "Права и обязанности родителей и детей" (желательно во второй части с уклоном на недвижимость).
Требования к работе:
Страниц не больше 60 страниц. Оригинальность текста 50% будет достаточно. К 19.04 необходимо предоставить план работы, а саму работу написать в течение 3 недель.
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