Диплом по кредитам

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки118 просмотров

тема: Coвepшeнcтвoвaниe фopM и видoв кpeдитa в финaнcoвoй cиcтeMe cтpaны

объем 75 стр

план на утверждение,после утверждения продолжаем.

сдавать по главам.

метода есть

antiplagiat.ru не менее 80%

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$180
14 дней
Григорий, спасибо за детальный подход к работе!
Замечательный заказчик и достаточно познавательный проект. Спасибо за предоставленную возможность поработать. Рекомендую

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад