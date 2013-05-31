Нужен: кандидат наук, научный сотрудник, аспирант Код специальности: 05.04.03 "Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения" Можно что-то близкое. С опытом написания и проведения научных ...
Диплом по кредитам
тема: Coвepшeнcтвoвaниe фopM и видoв кpeдитa в финaнcoвoй cиcтeMe cтpaны
объем 75 стр
план на утверждение,после утверждения продолжаем.
сдавать по главам.
метода есть
antiplagiat.ru не менее 80%
срок-стоимость?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3000Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема, требования и сроки в файле ЗаданиеРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Предмет: Гражданское и торговое право зарубежных стран Тема: Корпорация в США и акционерное общество в России - сравнительно-правовое исследование Объем: 40 листов Срок: 22.04.2013 Пожелания: 1. Список литературы - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Предмет: Педагогика Тема: « Игровая деятельность как средство эффективного усвоения учебного материала младшими школьниками» Объем: 25 листов Срок: 19.04.2013 Пожелания: у меня уже написан план, предмет, объект, цель и ...Закрыт12 лет назад
нужно написать первую главу теоретическую только сначала план составить 35 стр. тема: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: Выдающиеся архитектурные памятники древности как цель путешествия. Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, ...Закрыт12 лет назад
Тема: Курорты мира и их типология (на примере разных стран и регионов мира) Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: Организационная структура турфирмы и ее совершенствование Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели. Срок: ...Закрыт12 лет назад
Тема: Этика специалиста социально-культурного сервиса и туризма Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели. Срок: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Курсовая.Предмет: таможенный менеджмент Тема : Роль банков, иных кредитных и финансовых учреждений и платежных систем в формировании цепей поставок в сфере таможенных услуг.Закрыт12 лет назад