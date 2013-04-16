Диплом Физическая культура

Автор очень подвела. Неожиданно, в самом конце работы, когда по диплому остались уже самые последние замечания, без правки которых студентку наотрез не допускали до защиты, на автора нахлынула волна подозрительности: ей показалось, что ее обманывают и просто не хотят оплачивать работу. Вместо того, чтобы предложить конструктивное решение, по тому, как обоюдно обезопасить сделку (а я, со своей стороны, предложила ей таких несколько), она предпочла позицию "я обиделась", никаких выходов из создавшейся ситуации не предагала, доработки высылать отказалась, срочно написала мне первые за 8 лет работы отрицательные отзывы и занялась поиском в интернете подтверждения, что мы не оплачиваем работы автору. Один - от многоликого автора, присутствующего в каждом "черном" списке авторов - нашла. Этим и удовлетворилась. Замечания остались невыполненными, сама студентка откорректировать работу не смогла, диплом к защите не допущен, договор со студентом мы расторгли, т.к. защиту перенесли на осень с другой темой. PS: вывод напрашивается один: автор не мог исправить работу по замечаниям, и прикрылся разговорами о том, что мы его собираемся обмануть. Очень печально, т.к. с самого начала автор произвел очень хорошее впечатление.