Диплом Физическая культура

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Тема, требования и сроки в файле Задание

12 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$150
10 дней
Автор очень подвела. Неожиданно, в самом конце работы, когда по диплому остались уже самые последние замечания, без правки которых студентку наотрез не допускали до защиты, на автора нахлынула волна подозрительности: ей показалось, что ее обманывают и просто не хотят оплачивать работу. Вместо того, чтобы предложить конструктивное решение, по тому, как обоюдно обезопасить сделку (а я, со своей стороны, предложила ей таких несколько), она предпочла позицию "я обиделась", никаких выходов из создавшейся ситуации не предагала, доработки высылать отказалась, срочно написала мне первые за 8 лет работы отрицательные отзывы и занялась поиском в интернете подтверждения, что мы не оплачиваем работы автору. Один - от многоликого автора, присутствующего в каждом "черном" списке авторов - нашла. Этим и удовлетворилась. Замечания остались невыполненными, сама студентка откорректировать работу не смогла, диплом к защите не допущен, договор со студентом мы расторгли, т.к. защиту перенесли на осень с другой темой. PS: вывод напрашивается один: автор не мог исправить работу по замечаниям, и прикрылся разговорами о том, что мы его собираемся обмануть. Очень печально, т.к. с самого начала автор произвел очень хорошее впечатление.
Очень жаль потерянного времени с Екатериной. Но горький опыт - тоже опыт. Заказ так и не был оплачен, не смотря на своевременное внесение правок и выполнение работы согласно заданию и всем требованиям. Типичный вариант "кидалова"... Жаль только времени (даже не денег), попалась я в сети Екатерины аж по двум заказам.

Заявки фрилансеров

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад