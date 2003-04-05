Научное исследование

$3000
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Нужен: кандидат наук, научный сотрудник, аспирант

Код специальности: 05.04.03

"Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения"

Можно что-то близкое.

С опытом написания и проведения научных работ по смежной тематике.

Работа в сжатые сроки.

12 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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