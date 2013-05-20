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Курсовая работа
Необходимо написать курсовую работу на тему: "Налогообложение природопользования: действующая система и перспективы ее развития". Объем работы 25-30 страниц. Оригинальность текста 70%. Работу необходимо предоставить к вечеру 19.04.13г.
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