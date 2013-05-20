Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки165 просмотров

Необходимо написать курсовую работу на тему: "Налогообложение природопользования: действующая система и перспективы ее развития". Объем работы 25-30 страниц. Оригинальность текста 70%. Работу необходимо предоставить к вечеру 19.04.13г.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все хорошо. Спасибо за работу!
Спасибо за очередное приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад