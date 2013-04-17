Нужен: кандидат наук, научный сотрудник, аспирант Код специальности: 05.04.03 "Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения" Можно что-то близкое. С опытом написания и проведения научных ...
Магистерская диссертация
Необходимо написать магистерскую диссертацию на тему: "Применение норм международного частного права в торговле энергоресурсами на примере стран Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП)"
Магистерская диссертация (80–100 стр.),
специальность Юрист (по направлению Международное Частное Право),
специализация «Право международной торговли».
План работы:
Введение.
Глава 1. Основы правового регулирования торговли энергоресурсами в
рамках стран Таможенного союза и ЕЭП.
§1. Торговля энергоресурсами и логистика энергоресурсов: особенности
деятельности, субъектный состав.
§2. Международно-правовое регулирование правоотношений в сфере
логистики и торговли энергоресурсами.
§3.Коллизионно-правовое регулирование торговли энергоресурсами.
Глава 2. Договор поставки энергоресурсов в рамках ТС и ЕЭП.
§1. Понятие и особенности договора купли-продажи и (или) поставки
энергоресурсов.
§2. Содержание и основные условия договора поставки энергоресурсов.
Проблемы выбора применимого права.
§3. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора
поставки энергоресурсов.
§4. Логистическая деятельность: содержание, правовое оформление.
Глава 3. Механизмы разрешения споров из договоров поставки
энергоресурсов в рамках ТС и ЕЭП.
§1. Судебный порядок рассмотрения споров. Особенности
правоприменительной практики.
§2. Несудебные способы разрешения споров: медиация, МКА, (возможно,
какие-то особые способы, например, комиссии и пр.)
Заключение.
Библиография.
Срок выполнения до конца майских праздников. Оригинальность не ниже 90%. Предоставление по главам. Есть полезный материал.
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