Необходимо написать магистерскую диссертацию на тему: "Применение норм международного частного права в торговле энергоресурсами на примере стран Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП)"

Магистерская диссертация (80–100 стр.),

специальность Юрист (по направлению Международное Частное Право),

специализация «Право международной торговли».

План работы:

Введение.

Глава 1. Основы правового регулирования торговли энергоресурсами в

рамках стран Таможенного союза и ЕЭП.

§1. Торговля энергоресурсами и логистика энергоресурсов: особенности

деятельности, субъектный состав.

§2. Международно-правовое регулирование правоотношений в сфере

логистики и торговли энергоресурсами.

§3.Коллизионно-правовое регулирование торговли энергоресурсами.

Глава 2. Договор поставки энергоресурсов в рамках ТС и ЕЭП.

§1. Понятие и особенности договора купли-продажи и (или) поставки

энергоресурсов.

§2. Содержание и основные условия договора поставки энергоресурсов.

Проблемы выбора применимого права.

§3. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора

поставки энергоресурсов.

§4. Логистическая деятельность: содержание, правовое оформление.

Глава 3. Механизмы разрешения споров из договоров поставки

энергоресурсов в рамках ТС и ЕЭП.

§1. Судебный порядок рассмотрения споров. Особенности

правоприменительной практики.

§2. Несудебные способы разрешения споров: медиация, МКА, (возможно,

какие-то особые способы, например, комиссии и пр.)

Заключение.

Библиография.

Срок выполнения до конца майских праздников. Оригинальность не ниже 90%. Предоставление по главам. Есть полезный материал.