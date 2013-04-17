Необходимо написать магистерскую диссертацию на тему: "Применение норм международного частного права в торговле энергоресурсами на примере стран Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП)" Магистерская диссертация (80–100 стр.), специальность Юрист ...
Дипломная по менеджменту
Дипломная работа по специальности менеджмент организации, специализация управления проектами.
Тема: Разработка пр0екта п0 совершенствованию с0циальной п0литики организации на примере 000 «унистр0м-Трейдинг». Компания производит сухие строительные смеси. .
Объем 60 страниц, приложения отдельно,
срок до апреля
3 главы: 1) теорититическая 15 страниц,2)анализ деятельности компании 15 страниц,3)рекомендации автора работы 20 страниц (оценка затрат и ожидаемого результата, кто, за что, на какие деньги…),
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