Дипломная по менеджменту

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Дипломная работа по специальности менеджмент организации, специализация управления проектами.

Тема: Разработка пр0екта п0 совершенствованию с0циальной п0литики организации на примере 000 «унистр0м-Трейдинг». Компания производит сухие строительные смеси. .

Объем 60 страниц, приложения отдельно,

срок до апреля

3 главы: 1) теорититическая 15 страниц,2)анализ деятельности компании 15 страниц,3)рекомендации автора работы 20 страниц (оценка затрат и ожидаемого результата, кто, за что, на какие деньги…),

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12 лет назад
baksi8
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Был
10 лет назад

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