Отчет по преддипломной пр-ке, эффект-сть рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок116 просмотров

Отчет по преддипломной практике

TeMa: Aнaли3 эффeктивнocти peклaMнoй дeятeльнocти пpeдпpиятия.

O6ъeM: 30

есть материал по практике, ЗАО ТД (название в лс)

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров