Отчет по преддипломной практике TeMa: Aнaли3 эффeктивнocти peклaMнoй дeятeльнocти пpeдпpиятия. O6ъeM: 30 есть материал по практике, ЗАО ТД (название в лс) срок-стоимость?
Дипломная работа
Тема диплома : Там0женный к0нтр0ль товаров, перемещаемых различными видами транспорта. Принципы, формы и задачи проведения.
Методичка есть.
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