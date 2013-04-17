Дипломная работа

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Тема диплома : Там0женный к0нтр0ль товаров, перемещаемых различными видами транспорта. Принципы, формы и задачи проведения.

Методичка есть.

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12 лет назад
baksi8
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10 лет назад

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