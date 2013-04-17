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Дипломная работа по юриспруденции
Требуется автор для написания дипломной работы по юриспруденции. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Предмет: административное право;
Объем: 70 стр. без учета приложений, автореферат, презентация;
Цена: 4 000р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;
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