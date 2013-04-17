Дипломная работа по юриспруденции

Требуется автор для написания дипломной работы по юриспруденции. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Предмет: административное право;

Объем: 70 стр. без учета приложений, автореферат, презентация;

Цена: 4 000р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;

Срок общей сдачи работы: 15 мая;

В наличии дополнительные материалы.

Контактная информация:

E-mail: [email protected]

ICQ: 406194503