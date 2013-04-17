добрый день!

курсовая по тех.оснастке

тема "Разработать цанговую оправку для базирования и закрепления детали на операции наружного точения"

объем 30 страниц

срок 10 дней

в работе необходимо:

1. дать описание работы приспособления и составить исходные данные

2 разработать

а) эскиз обработки, определить величину и направление силы резания;

б) схему базирования детали

в) схему закрепления детали

г) расчетную схему проектируемого приспособления для определения силовых факторов и геометрических параметров зажимного механизма

3 рассчитать силовые факторы, выбрать силовой привод, определить параметры силового привода приспособления и дать его описание.

4 сделать выводы по курсовой работе

5 привести список литературных источников.

пожалуйста, сразу пишите цену.

заявки пожалуйста оставляйте в проекте, а не в приватных сообщениях

спасибо!