Необходимо написать магистерскую диссертацию на тему: "Применение норм международного частного права в торговле энергоресурсами на примере стран Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП)" Магистерская диссертация (80–100 стр.), специальность Юрист ...
Курсовая по тех. оснастке
добрый день!
курсовая по тех.оснастке
тема "Разработать цанговую оправку для базирования и закрепления детали на операции наружного точения"
объем 30 страниц
срок 10 дней
в работе необходимо:
1. дать описание работы приспособления и составить исходные данные
2 разработать
а) эскиз обработки, определить величину и направление силы резания;
б) схему базирования детали
в) схему закрепления детали
г) расчетную схему проектируемого приспособления для определения силовых факторов и геометрических параметров зажимного механизма
3 рассчитать силовые факторы, выбрать силовой привод, определить параметры силового привода приспособления и дать его описание.
4 сделать выводы по курсовой работе
5 привести список литературных источников.
пожалуйста, сразу пишите цену.
заявки пожалуйста оставляйте в проекте, а не в приватных сообщениях
спасибо!
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