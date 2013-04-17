Мини-реферат - программное обеспечение

Тема: Системное программное обеспечение для портативной техники.

Без введения и заключения, только основная часть.

Работа должна быть построена по схеме: факт (высказывание), затем его раскрытие, комментарии, примеры.

мысли автора по теме приветствуются.

Объем – от двух до четырех страниц компьютерного текста.

Срок 2 дня