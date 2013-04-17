Охрана труда лиц работающих в неблагоприятных условиях труда объем - 80стр. Срок - 28.04.13 Есть методичка и начало работы, оглавление введение и несколько глав нужна помощь чтоб успешно это дописать!
2 курсовые по педагогике
2 курсовых по педагогике.
1.Тема: "Одаренные дети и особенности педагогической работы с ним", объем 25 страниц, план есть.
Вторая тема "Формы и методы воспитания трудных детей в начальной школе".
Формы и методы воспитания трудных детей в начальной школе.
План:
Введение:
Глава1.Педагогическя теория о воспитании "Трудных" детей в начальной школе.
Параграф1. Понятие трудного ребенка в начальной школе.
параграф2. Психолого-педагогические и социальные факторы (условия) формирования трудновоспитуемости в начальной школе.
Глава2. Пути воспитания трудных детей в начальной школе.
Параграф1. Формы и методы группового воспитания трудных детей в начальной школе.
Параграф2. Индивидуализация воспитания трудных детей в начальной школе.
Заключение.
Библиография.
Одаренные дети и особенности педагогической работы с ними.
План:
Введение.
Глава 1. Проблема одаренных детей в психолого-педагогической литературе.
Параграф 1.Психолого-педагогическая характеристика одаренных детей.
параграф 2. Психолого-педагогическая литература об организации воспитания одаренного ребенка.
Глава 2. Пути воспитания и обучения одаренных детей в современной российской школе.
Параграф 1. формы и методы воспитания одаренных детей в процессе обучения.
Параграф 2. Формы и методы воспитания одаренных детей во внеурочной деятельности.
Заключение.
Список литературы.
Требования к курсовым работам:
Список литературы: 10-15 наименований.
Нельзя: справочники, учебники, учебные пособия, энциклопедии, словари.
Можно: монографии основных авторов по избранной теме (детский коллектив: Макаренко, Иванов), работы современных авторов (последние 10-11 лет), статьи из научно-педагогических журналов, работы психологов, философов.
Оформление: Автор, инициалы, название статьи в интернете без кавычек, точка, а затем адрес сайта.
Литература в алфавитном порядке, по фамилиям авторов.
2ая глава по объему больше чем 1ая: страниц 10 на 1ую главу, 11 на вторую.
Четыре листа отводится на: лист библиография, титульный лист, лист на введение, лист на заключение.
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