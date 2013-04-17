2 курсовые по педагогике

2 курсовых по педагогике.

1.Тема: "Одаренные дети и особенности педагогической работы с ним", объем 25 страниц, план есть.

Вторая тема "Формы и методы воспитания трудных детей в начальной школе".

Формы и методы воспитания трудных детей в начальной школе.

План:

Введение:

Глава1.Педагогическя теория о воспитании "Трудных" детей в начальной школе.

Параграф1. Понятие трудного ребенка в начальной школе.

параграф2. Психолого-педагогические и социальные факторы (условия) формирования трудновоспитуемости в начальной школе.

Глава2. Пути воспитания трудных детей в начальной школе.

Параграф1. Формы и методы группового воспитания трудных детей в начальной школе.

Параграф2. Индивидуализация воспитания трудных детей в начальной школе.

Заключение.

Библиография.

Одаренные дети и особенности педагогической работы с ними.

План:

Введение.

Глава 1. Проблема одаренных детей в психолого-педагогической литературе.

Параграф 1.Психолого-педагогическая характеристика одаренных детей.

параграф 2. Психолого-педагогическая литература об организации воспитания одаренного ребенка.

Глава 2. Пути воспитания и обучения одаренных детей в современной российской школе.

Параграф 1. формы и методы воспитания одаренных детей в процессе обучения.

Параграф 2. Формы и методы воспитания одаренных детей во внеурочной деятельности.

Заключение.

Список литературы.

Требования к курсовым работам:

Список литературы: 10-15 наименований.

Нельзя: справочники, учебники, учебные пособия, энциклопедии, словари.

Можно: монографии основных авторов по избранной теме (детский коллектив: Макаренко, Иванов), работы современных авторов (последние 10-11 лет), статьи из научно-педагогических журналов, работы психологов, философов.

Оформление: Автор, инициалы, название статьи в интернете без кавычек, точка, а затем адрес сайта.

Литература в алфавитном порядке, по фамилиям авторов.

2ая глава по объему больше чем 1ая: страниц 10 на 1ую главу, 11 на вторую.

Четыре листа отводится на: лист библиография, титульный лист, лист на введение, лист на заключение.