курсовик на тему- Отличительные особенности управленческой деятельности стран-членов таможенного союза.
Диплом по государственному управлению
Точное название дисциплины: Государственное и муниципальное управление
Тема: "Особенности исполнения контрольных решений органов власти предприятиями общественного питания в муниципальном образовании"
Объем: 40-60 стр.
до 26.04.13. необходимо сделать первую главу дипломной работы.
Методичку вышлю исполнителю.
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